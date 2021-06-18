Самара, , 10:24 — REGNUM Соглашение о приоритетах развития Приволжского федерального округа (ПФО) подписали в Самаре. Об этом 18 июня сообщат пресс-служба правительства Самарской области.

Сообщается, что 17 июня полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров подписал трехстороннее соглашение о взаимодействии с Координационным советом отделений Российского Союза промышленников и предпринимателей и Ассоциацией территориальных профсоюзов ПФО.

Документом предполагается взаимодействие профсоюзов, органов власти и работодателей по социально-экономическому развитию ПФО, повышению качества жизни населения, поддержке среднего и малого бизнеса, а также регулированию социально-трудовых отношений.

В пресс-службе напомнили, что Приволжский федеральный округ первым в стране заключил подобное соглашение. Подписание его состоялось еще 17 июня 2001 года.

«Самарская область у нас исторически является крупнейшим деловым и промышленным центром Приволжья, имеет богатые традиции профсоюзного движения, поэтому мы приняли решение провести подписание нового трехстороннего соглашения именно в Самаре», — подчеркнул Комаров, отметив, что в ходе работы в рамках действия предыдущего трехлетнего документа в ПФО удалось сохранить инвестиционную активность ведущих отраслей, темпы роста экономики, а также обеспечить стабильность в промышленном производстве и социально-трудовой сфере.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент России Владимир Путин отметил «хорошую динамику» инвестиционного развития Самарской области.