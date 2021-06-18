Киев, , 10:24 — REGNUM Киев приветствует «жёсткие послания» президента США Джо Байдена в адрес лидера России Владимира Путина, сделанные в ходе переговоров в Женеве 16 июня.

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Об этом 18 июня в комментарии Reuters заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Этот саммит продемонстрировал, что Америка вернулась… сейчас настало время заставить Россию отступить от Украины», — считает глава украинской дипломатии.

Он также заявил, что тема Украины не обсуждалась в Женеве масштабно, поскольку «президент Путин не увидел никакого приглашения вести переговоры с США по украинскому вопросу». Министр считает, что таким образом США сдержали обещание, данное властям Украины накануне этой встречи.

ИА REGNUM напоминает, что российский президент на пресс-конференции по итогам переговоров заявил, что тема Украины «затрагивалась — не могу сказать, что уж очень подробно», а вопрос вступления страны в НАТО «затрагивался мазком».