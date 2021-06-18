Ярославль, 18 июня, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Ярославле полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве при продаже котёнка. Об этом сообщает официальный сайт регионального УМВД.

Pixabay.com Кот породы рэгдолл

50-летняя жительница Ярославля искала котёнка породы рэгдолл. В интернете она нашла объявление о продаже.

«В переписке с продавцом она договорилась о покупке животного и перевела на указанный банковский счет денежные средства в размере 8 тыс. рублей. После этого продавец перестал выходить на связь», — рассказали в полиции.

Не получив купленного кота, ярославна обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили продавщицу. Ею оказалась неработающая 35-летняя жительница Воронежской области. Никакого котёнка у неё не было, женщина просто хотела заработать. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».