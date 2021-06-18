18 июня 2021 | Время чтения 5 мин

Вы, вероятно, до сих пор думаете, что это денежные мешки и владельцы миллиардных состояний правят миром? Что вы, что вы, теперь всё делается совершенно не так.

Игорь Юдкевич, , 12:07 — REGNUM Вы, вероятно, до сих пор думаете, что это денежные мешки и владельцы миллиардных состояний правят миром? Что вы, что вы, теперь всё делается совершенно не так. Во всяком случае, если верить немецкому историку Райнеру Зиттельману, который на страницах американской газеты Washington Examiner с цифрами в руках пытается доказать обратное. Ведь, говорит Зиттельман в статье «Действительно ли политическая система Америки контролируется богатой элитой?», когда в США сталкиваются в политической борьбе несколько крупных фигур, выигрывает зачастую не самая богатая из них. И нечем крыть, как говорится, если даже миллиардер Дональд Трамп привлек в свою избирательную кампанию 2016 года вдвое меньше денег, чем Хиллари Клинтон (600 млн против 1,2 млрд), и всё равно выиграл. Но не ломится ли тут герр Зиттельман в открытую дверь, пытаясь доказать чистоту и невинность капиталов в деле политического влияния?

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Разумеется, деньги не борются с деньгами напрямую, а прятать в своем рассуждении идеи, под которые собираются те или иные средства, — значит затемнять невыгодные для тебя факты. Что же нечисто в рассуждениях Зиттельмана? По его мнению, богатые влияют на политику США, но «в меньшей степени по крупным вопросам», вроде пресловутого изменения климата. Значит ли это, что по большому счёту на американскую политику влияет в основном простой народ? Или богатые американцы просто лучше знают подоплеку этих климатических игрищ? Взглянув с такой точки зрения, можно понять куда больше в том, что происходит с американским политическим курсом и влиянием на него «богатых и небогатых». Почему для Дональда Трампа самой большой проблемой был госдолг США и борьба за торговый баланс с Китаем, а Джо Байден считает таковой климатические изменения?

Китайский контейнеровоз Buonasera

Да, недаром американская ситуация в изложении Зиттельмана выглядит так, как будто богатые под предводительством Трампа проиграли климатистам, возглавляемым Байденом. При этом климатисты, вероятно, сплошь бедные, но честные. В действительности это сами богатые на Западе разделились на простецов и хитрецов.

Простецы, или те, кто следует капиталистической классике, пытаются подойти к проблеме долга абсолютно классически, как если бы долг был бременем, которое надо избыть. Тогда политика Трампа и его единомышленников была бы абсолютна правильной — сокращаем расходы, в том числе и на бредовые климатические ухищрения, привлекаем больше денег и сил в производство дорогих товаров, прежде всего оружия, торгуем, давя конкурентов, а там, глядишь, лет через 10−20 там, где был долг, появится сплошная прибыль. Но это если вы согласны на то, что и конкуренты не стоят на месте, а проблема Китая, наступающего вам на пятки, решается протекционизмом, борьбой за рынки и прочим нагнетанием торговых войн. А вам при этом вдобавок достается образ плохого парня, который своевольно диктует другим свои правила ради абстрактного патриотизма. Мол, люблю Америку и готов бороться за нее. Как не стыдно, это же прошлый век, скажут вам критики…

А вот хитрецы, или климатисты, решили быть умнее иных прочих. Вместо того, чтобы ужасаться размерам американского госдолга, они решили ударить на опережение. «Борьба за климат», а в действительности алармистская картинка, нарисованная по их заказу услужливыми куртизанками от науки, диктует увеличение расходов — тем лучше! Американский долг в 30 триллионов долларов просто потеряется на фоне тех более 76 триллионов, которые климатисты насчитали в качестве затрат, необходимых для перевода мировой экономики на новую энергетику. И это только первый этап, а обязательно будут и другие. Да еще и перемежаемые разного рода внезапными «глобальными бедами», когда любое нетривиальное событие будет подано как признак всемирной катастрофы. Так что все, кто посмел только подумать о том, чтобы конкурировать с США, замучаются пыль глотать и тратить свои денежки на то, чтобы не отстать от климатической и катастрофической моды. Кроме того, в предстоящем списании американских долгов за счет всего мира будут виноваты только изменения климата (в том числе воображаемые) и Грета Тунберг, которой предъявить никаких претензий невозможно. Так что руководство США, вместо того, чтобы предстать перед человечеством в маске патриотического грабителя, предстаёт теперь как всепланетарный спасатель. Согласитесь, это вдвойне приятно. Особенно если учесть, что и помимо климатической афёры у США спрятаны в рукаве еще пара-тройка таких же потрясающих основы стратегий.

Детский марш за климатическую справедливость. Миннесота. США. 2017

Если вышеизложенное неверно, придется признать, что Джо Байден продвигает интересы самой честной и высокоморальной компании, когда-либо являвшей свой светлый лик планете Земля. Оставим эту версию ярчайшим представителям нетрадиционных меньшинств, обитающих на побережьях США, а о реальном положении дел в климатической ситуации посоветуем подробно почитать, например, здесь.

Попытку Райнера Зиттельмана защитить капитализм удачной счесть невозможно. Основана она на предположении, будто современный капиталист — это всё тот же тупой толстяк в цилиндре, ничуть не изменившийся с 1920-х годов, всё же остальное «антикапиталистично». А ведь с тех пор капитализм проделал долгий и нелегкий путь, научившись маскироваться под благодетеля человечества там, где предстоит воровство в особо крупных масштабах. Теперь даже «антикапиталистическая» борьба за климат, свободу религий, права меньшинств и смягчение нравов традиционных культур и государств сгодится в качестве фомки элитам Запада, которым в новую эпоху пришлось искать новые пути к залезанию в карманы ближних и дальних.