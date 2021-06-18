Смоленск, , 10:12 — REGNUM

Подготовку наблюдателей на выборы в сентябре обсудили на форуме в Смоленске.

«Благодаря работе общественников, правоведов и других экспертов снимаются различные проблемные моменты, исключается предвзятое отношение к участникам выборов, создаются равные условия для участников избирательного процесса», — подчеркнул член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод, принявший участие в форуме общественного наблюдения «Слагаемые гласности» в Смоленске в качестве эксперта.

Для предварительной качественной подготовки общественных наблюдателей, отметил он, созданы все необходимые условия. Так, во всех регионах страны завершается основной этап обучающей программы, разработанной Общественной палатой РФ совместно с Ассоциацией НОМ.

Александр Брод подчеркнул: обучение и информационно-методические материалы НОМ открыты и для представителей политических партий.

«Во многих регионах есть практика, когда будущих наблюдателей от партий приглашают пройти обучение по нашей программе. Мы даже не препятствуем тому факту, если какая-либо из политических партий захочет обратиться к слушателям семинаров и пригласить их в свой актив наблюдателей», — сообщил Александр Брод, добавив, что конструктивное взаимодействие с партиями выстраивается и на площадке Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием.

По словам Александра Брода, если у партии будет информация о каком — либо нарушении, она может прислать информацию в общественный штаб, который в свою очередь будет проводить проверку через своих наблюдателей. «Мы готовы участвовать в этой работе с общественными и политическими силами страны, совместно обеспечивать прозрачность избирательного процесса, подключая экспертов НОМ», — заявил Александр Брод.

Организаторами форума выступили Общественная палата Смоленской области, общественный штаб по наблюдению за выборами и избирательная комиссия региона.