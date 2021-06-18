Смоленск, 18 июня 2021, 10:12 — REGNUM
Подготовку наблюдателей на выборы в сентябре обсудили на форуме в Смоленске.
Для предварительной качественной подготовки общественных наблюдателей, отметил он, созданы все необходимые условия. Так, во всех регионах страны завершается основной этап обучающей программы, разработанной Общественной палатой РФ совместно с Ассоциацией НОМ.
Александр Брод подчеркнул: обучение и информационно-методические материалы НОМ открыты и для представителей политических партий.
По словам Александра Брода, если у партии будет информация о каком — либо нарушении, она может прислать информацию в общественный штаб, который в свою очередь будет проводить проверку через своих наблюдателей. «Мы готовы участвовать в этой работе с общественными и политическими силами страны, совместно обеспечивать прозрачность избирательного процесса, подключая экспертов НОМ», — заявил Александр Брод.
Организаторами форума выступили Общественная палата Смоленской области, общественный штаб по наблюдению за выборами и избирательная комиссия региона.