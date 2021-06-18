Москва, , 10:08 — REGNUM Диалог президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом высветил ряд экзистенциальных проблем, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Путин сказал, Вашингтон объявил Россию врагом и поддерживает все организации, которые работают на наше сдерживание. Значит это не снято? Песков сказал, что нет никаких оснований выводить Америку из числа недружественных стран. Это не снято? Не снято. Следующий вопрос, который с моей точки зрения еще серьезнее — это заявление пресс-секретаря, который заявил, что «Мы впервые поняли всерьез, что нам сказали, что Украина в этом состоянии может быть принята в НАТО. Так никогда не говорилось», — заявил Кургинян.

По его словам, надо понять, что принятие Украины в НАТО для России — это экзистенциальная проблема. Россия же отнесется к этому с максимальным задействованием всех ее военно-стратегических возможностей и других возможностей поступить иначе у России нет.

«На практике, эта картина говорит о том, что пытаются отрегулировать конфронтацию, но неясно, сумеют ли. Еще одно гениальное заявление. Путина спрашивают, считает ли он, что отношения [с США] достигли дна, они еще будут продолжать ухудшаться? Что отвечает Путин? Что полагается ответить при более или менее нормальной встрече? Ну полагается ответить, что мы достигли дна, у нас разрядка. А он отвечает: «Да черт их знает», — продолжил политолог.