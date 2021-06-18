Симферополь, , 10:03 — REGNUM Обращение властей Республики Крым о том, чтобы привлечь к уголовной ответственности организаторов блокады полуострова, начала генеральная прокуратура России. Об этом 18 июня заявил заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс.

«Несколько дней назад пришел запрос из Генпрокуратуры с просьбой направить им также материалы, которые мы имеем, чтобы Генпрокуратура подключилась к этому вопросу. Они запросили обращение в СК, мы им направили, чтобы они тоже проанализировали, приняли участие в пределах своей компетенции», — приводит его слова ТАСС.

Также Фикс добавил, что генпрокуратура РФ запросила и материалы, «которые будут касаться международных инстанций».

«Появилось еще одно обращение. В связи с тем, что Генпрокуратура уполномочена представлять государство в международных судах. Когда у нас будут все решения судов по искам, по уголовной ответственности, нам надо будет обращаться в (международные) суды о признании действий (организаторов блокады) геноцидом по отношению к крымчанам», — сказал он.

При этом ранее организованная крымскими властями рабочая группа направила в СК и ФСБ РФ материалы для того, чтобы, как рассчитывают на полуострове, были привлечены к уголовной ответственности конкретные лица, подстрекавшие к организации блокады Крыма и участвовавшие в ней. Рабочая группа попросила возбудить уголовное дело против 12 украинских граждан, включая двух президентов этой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс заявил, что госсовет Крыма намерен направить обращения в европейские судебные инстанции с требованием признать блокады, введённые Украиной в отношении Крымского полуострова, геноцидом жителей.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.