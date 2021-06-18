Джакарта, 18 июня 2021, 10:00 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан передал указание президента Джоко Видодо относительно проведения саммита G20 в стране в 2022 году, сообщает Kompas.
Ряд мероприятий саммита G20 будет проведен в провинции Восточная Нуса-Тенгара, поэтому министр попросил губернатора Виктора Бунгтилу Лайскодата подготовиться.
Президент Индонезии Джоко Видодо также сформировал национальный комитет Индонезии по председательству в G20 в 2022 году.