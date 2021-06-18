Ярославль, 18 июня, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Ярославской области начался рост выявленных случаев коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал «Стопкоронавирус.РФ».

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Если до 15 июня официальная статистика фиксировала 77−80 случаев новых заражений в день, то 16 июня их было уже 87, а 17 июня — 92.

При этом уже с 15 июня в регионе начали разворачивать дополнительные койки для больных — врачи фиксировали рост числа пациентов ковид-клиник. 17 июня вышло постановление правительства области о новых ограничительных мерах. Пока они носят достаточно мягкий характер: запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия с 23 часов до 6, работа общепита с 2 часов до 6, запрещен доступ подростков в торговые центры без сопровождения взрослых.

На то, что статистика по выявленным случаям заражений не соответствовала реальной картине роста заболевших, накануне обратили внимание члены комитета по здравоохранению Ярославской областной думы. Похоже, их голоса были услышаны.