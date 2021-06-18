Берн, , 09:58 — REGNUM Президент Швейцарии Ги Пармелен рассказал о личных впечатлениях от встречи с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом во время саммита в Женеве.

Пармелен отметил, что как только Путин и Байден начали беседу, он «почувствовал, что между ними, между ними как людьми, всё складывается хорошо».

«Путин из тех, кто не ходит вокруг да около. Его слова направлены прямо к цели. Я ценю это качество», — сказал он в интервью телеканалу RTS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что во время российско-американского саммита, который состоялся в Женеве 16 июня, президент США Джо Байден напрямую бросил своему российскому коллеге Владимиру Путину вызов по целому ряду вопросов.

Кроме того, советник американского лидера добавил, что Вашингтон обрисовал Москве"ясные пределы» действий, которые США считают неприемлемыми в киберпространстве.

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