Киев, , 09:42 — REGNUM Киев считает Минские соглашения, какое они есть в нынешнем виде, невыполнимыми. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

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При этом он указал на то, что украинские власти не намерены денонсировать договорённости, поскольку других не существует.

«Мы их не денонсируем, с минскими соглашениями нужно работать, других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде, который есть, мы не можем», — подчеркнул секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что Киев выступает за то, что «прекратилась война», «за то, чтобы договариваться». Диалог с Россиией Данилов назвал неприятным, но необходимым.

«Нужно ли разговаривать с русскими — нужно, потому что иначе мы не сможем договориться», — считает секретарь СНБО.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению советника делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе Алексея Арестовича, урегулировать ситуацию в Донбассе Украина может только двумя способами — начать открытое противостояние с Россией либо «удерживать ситуацию на политико-дипломатическом пути урегулирования, даже если его КПД 0,001%».

По его словам, единственными приемлемыми сценариями в нынешней ситуации остаются «нормандский формат» и Минские соглашения. Третьего варианта, отметил Арестович, он не видит.