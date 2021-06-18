Кишинёв, , 09:36 — REGNUM Апелляционная палата (АП) Кишинёва отменила решение Центризбиркома Молдавии об открытии за рубежом 146 избирательных участков во время парламентских выборов. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба АП.

Сообщается, что судьи обязали ЦИК учесть рекомендации министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии и открыть за границей не менее 190 участков. Это решение может быть обжаловано в Верховном суде.

Ранее в Апелляционную палату с жалобами обратились представители семи партий. Они заявили, что числа избирательных участков за границей якобы будет недостаточно. Все обращения были объединены в одно дело, которое судьи рассматривали в течение десяти дней.

Напомним, в Молдавии на 11 июля назначены досрочные выборы в парламент республики. Члены правых партий требуют, чтобы в западных странах было открыто больше участков, чем в ходе президентских выборов 2020 года, так как якобы не все граждане Молдавии, проживающие там, успеют проголосовать.

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