Киев, , 12:06 — REGNUM Российский рэп-исполнитель Моргенштерн подал судебный иск к Службе безопасности Украины. Уточняется, что музыкант требует отменить решение о внесении его в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, и признать действия СБУ противоправными.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в сообществе украинского издания Klymenko Time в видеохостинге YouTube. Многие отметили, что творчество исполнителя «опасно» не только для Украины, но и для России. Часть комментирующих из России призвали Украину забрать исполнителя к себе. Кто-то согласен с решением СБУ, назвав его «правильным». Были и те, кто указал на то, что судебная тяжба привлечет внимание СМИ к Моргенштерну. Некоторые указали на то, что российский исполнитель правильно делает, что судится с украинской спецслужбой.

«Мне он не нравится, а вот то, что будет судиться с этими дефективными, [браво]», — написал читатель под псевдонимом Справедливость Есть.

«Конечно, угроза. Вдруг за место Зеленского выберут», — шутит Алексей С.

«Хоть в чём-то с ним согласна. В суд — значит в суд», — добавила Татьяна К.

«Ну хоть что-то хорошее для людей сделали…» — добавила Erina T.

Моргенштерн Okras

«Не просто угроза, а гибридное нападение «агрессора», — отметил Игорь У.

«Вообще не представляет никакой угрозы, он же прям как местный по развитию выглядит. Дайте ему гражданство и заберите, пожалуйста, к себе!» — призвал Дмитрий И.

«Дорогие братья, заберите этого демона из России», — добавил Andrey C.

«Правильно сделал», — пишет Anton B.

«Был бы американцем, приняли бы как родного», — написал один из читателей.

«Ни разу не слышал, как поет этот человек. Зато СМИ про него не умолкают. Хотя этого воя недостаточно, чтобы заинтересоваться и выйти посмотреть, кто такой Иван Иваныч», — добавил Alex K.

«Первый раз согласен с правительством Украины!» — отметил ВВ.

«Да национальной безопасности Украины сейчас угрозу представляет даже пьянка с песнями на день рождения», — отреагировал Иван Абрамович Ч.

«Наивный башкирский мальчик, толку от того, что он подаст на них в суд», — считает Sergey M.

«Его бы и в РФ нужно запретить», — добавил Виталий В.

«Он представляет угрозу России», — пишет Андрей А.

«Впустите его на Украину! Только обратно не выпускайте!!!» — призвал Алексей.

«Дайте ему паспорт — и к следующим президентским выборам сможете попробовать ещё с одним клоуном. Историю нужно довести до абсурда», — отметил SaveAndBurn.

«Если бы касалось марша СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или марша гомосексуалистов, то в Украине прокатило бы — так как это поддержка Европы. А рэпер с России — нет. Тем более слишком он на мужчину похож», — написала Лена Б.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов Ssu.gov.ua

«Принципы, которые он пропагандирует, представляют опасность любой разумной форме жизни на земле», — пишет Denis.

«Столько о нем пишут, говорят. Слишком много чести. Однозначно разлагает подростков. Что он пропагандирует? На деньгах помешанный, нравственно больной человек, которого распиарили ради тех же денег. Жаль, талант продал за три шестерки. Правильно, что не пускают в Украину!» — отметила Эрна.

«Пускай приезжает. Мы на нем будем тренироваться тризуб накалывать», — с иронией подытожил Михаил В.

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