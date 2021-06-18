Москва, 18 июня, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Министерство природы предлагает ограничивать продажу иностранных товаров в России с 1 января 2024 года, если данные о них предварительно не попали в государственную систему учета отходов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект ведомства.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж Владимир Мотыль. 1970. СССР Таможня добро не дает

Отмечается, что госсистема учета отходов — ещё одна новация в рамках мусорной реформы. Таможенные органы и сами компании должны будут передать данные в систему учета отходов.

Так, в системе появится в том числе реестр производителей товаров, их импортеров, а также список тех компаний, которые обращаются с отходами (утилизаторы). Система будет анализировать данные автоматически, это позволит, например, начислять экосборы компаниям.

«Бизнес не понимает, почему надо фиксировать в системе отходов товары, которые еще не стали мусором и не попали в бак», — сказал в свою очередь представитель Ассоциации «СКО Электроника — Утилизация» Антон Гуськов, добавив, что производители против предложенной министерством новации.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России планирует провести «генеральную уборку» и объединить в едином реестре все свалки, затонувшие корабли и заброшенные предприятия.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, необходимо ликвидировать 191 свалку в границах городов и 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда. Также нужно разобраться с заброшенными площадками, промышленными предприятиями и кораблями. Для этого потребуется реестр таких объектов и выявление приоритетных среди них.

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