Иркутск, 18 июня, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Иркутской областной станции по переливанию крови срочно нужны доноры.

Цитата с сайта donor38.ru Иркутская область. Донорский светофор

Судя по информеру, размещенному на сайте организации, за исключением AB (IV) PH+, острый дефицит возник по всем группам крови всех резусов и фенотипов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2678 человек, причём семеро из них погибли только за за последние сутки.

Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё семь человек