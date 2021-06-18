Братислава, , 09:15 — REGNUM 17 июня президент Польши Анджей Дуда во время выступления на ежегодном международном форуме Globsec в Словакии прокомментировал переговоры президентов России и США, которые 16 июня состоялись в швейцарской Женеве. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

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«Думаю, это был важный для Джо Байдена разговор. Он опытный политик, и теперь, после непосредственной встречи с Путиным, он сможет сложить собственное мнение о личности российского президента, о его политике и о том, чего от него можно ожидать в будущем. Так что, какой-то положительный результат для США эта встреча в любом случае принесет», — сказал польский президент.

По словам президента Польши, США ощущают угрозу со стороны России. «Поэтому Джо Байден сделал попытку разрядить обстановку», — добавил Дуда.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Женеве состоялась встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в рамках этого мероприятия Путин и Байден концептуально обсудили вопросы и достигли определённых «пониманий».