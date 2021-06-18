Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Власти США выступают против газопровода «Северный поток — 2». Это подтвердила первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман на встрече со статс-секретарем германского МИД Мигелем Бергером, сообщила 17 июня пресс-служба Госдепартамента.

«Первый заместитель госсекретаря подчеркнула важность энергетической безопасности Европы, подтвердив, что США выступают против газопровода «Северный поток — 2», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Также Шерман и Бергер обсудили важность сотрудничества Вашингтона и Берлина «в едином подходе к Китаю и России», сохранение дипломатического присутствия в Афганистане, поддержку «суверенитета и территориальной целостности Украины» и украинских реформ.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден отказался от введения новых санкций против «Северного потока — 2», хотя на этом настаивал Госдепартамент.

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