Главу Калужской области госпитализировали с COVID-19
Калуга, 18 июня, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что его госпитализировали с COVID-19.
Глава региона отметил, что его «состояние уже нормальное, болезнь проходит в лёгкой форме».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков сообщил, что после прохождения вакцинации от COVID-19 некоторые люди из-за особенностей иммунной системы своего организма могут заболеть, однако благодаря прививке они более легко перенесут новую инфекцию.
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Вакцина от нового заболевания является сложным иммунно-модулирующим препаратом, и поэтому, по словам Позднякова, реакция человеческого организма при ее использовании может отличаться, и именно поэтому все производители открыто заявляют, что ни одна из вакцин не дает 100%-й защиты.
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