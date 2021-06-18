Калуга, 18 июня, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что его госпитализировали с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Я подхватил эту болячку, получил подтверждённый тест», — сказал он в видео, опубликованном в Instagram.

Глава региона отметил, что его «состояние уже нормальное, болезнь проходит в лёгкой форме».

«Всё это проходит в лёгкой форме, потому что я своевременно сделал прививку», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков сообщил, что после прохождения вакцинации от COVID-19 некоторые люди из-за особенностей иммунной системы своего организма могут заболеть, однако благодаря прививке они более легко перенесут новую инфекцию.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: рост заболеваемости и смертности — все новости»

Вакцина от нового заболевания является сложным иммунно-модулирующим препаратом, и поэтому, по словам Позднякова, реакция человеческого организма при ее использовании может отличаться, и именно поэтому все производители открыто заявляют, что ни одна из вакцин не дает 100%-й защиты.

Читайте также: Собянин допустил введение жестких ограничений в Москве из-за пандемии