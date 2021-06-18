Пхеньян, , 09:07 — REGNUM Северная Корея должна быть готова как к диалогу, так и к противостоянию с США. Об этом заявил председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын на заседании пленума центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает центральное телеграфное агентство Кореи.

Корейский лидер определил направления политики, которые необходимо поддерживать в отношении США. По словам Ким Чен Ына, готовность к диалогу или противостоянию необходимы «для защиты достоинства» и гарантии мировой обстановки и безопасности КНДР.

Председатель госсовета также отметил необходимость мер по «стабильному контролю над ситуацией на Корейском полуострове».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в Пхеньяне открылся пленум центрального комитета Трудовой партии Кореи. Участники мероприятия определили политику КНДР на вторую половину 2021 года.

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