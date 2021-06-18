Москва, , 09:03 — REGNUM Россия призвала Совет Безопасности ООН осудить нападение украинских диверсантов на пост ополчения Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщается на сайте постпредства РФ при ООН.

«Россия призывает членов Совета Безопасности осудить это бессмысленное и жестокое нападение Вооружённых сил Украины на пост ополченцев Луганска, ставшее прямым нарушением Минских соглашений», — говорится в сообщении.

Также в российском постпредстве выразили особое беспокойство «пособничество преступлениям киевского режима против своих мирных граждан западных государств».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 11 июня погибли пятеро ополченцев Народной милиции ЛНР, которые находились на наблюдательном посту недалеко от населенного пункта Голубовское. Все пятеро были убиты выстрелами в голову. По данным луганских военных, работала украинская диверсионная группа.

В связи с этим этого глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник прервал визит в Россию и вернулся в республику.

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