Тбилиси, , 09:07 — REGNUM Тбилиси постоянно добивается того, чтобы Вашингтон в ходе диалога с Москвой помнил о Грузии. Об этом 17 июня заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на брифинге.

Он прокомментировал заявления, сделанные президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в ходе пресс-конференций после двусторонней встрече в Женеве. Грузия тогда не была упомянута.

«Всегда одним из главных приоритетов нашей деятельности является то, чтобы Грузия была на передней позиции в повестке дня отношений Соединенных Штатов Америки с Россией», — сказал Залкалиани.

Министр подчеркнул, что он в ходе недавней беседы с главой Госдепа США Энтони Блинкеным просил, чтобы Грузия была одной из главных тем на переговорах Байдена и Путина. Залкалиани также заявил, что Байден, хоть и не сказал о Грузии напрямую во время выхода к представителям СМИ, но якобы дал понять, что помнит об этой стране.

«На пресс-конференции мы узнали, что США не откажутся от своих союзников. И, конечно, кого как не Грузию следует подразумевать под этими союзниками?» — отметил глава грузинского МИД.

Напомним, ранее о том, что в Вашингтоне перестали упоминать о Грузии на высшем уровне, заявили бывший грузинский президент Михаил Саакашвили и экс-посол США в России Майкл Макфол.

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