Прага, , 08:55 — REGNUM 17 июня в Праге начались межправительственные переговоры Польши и Чехии по поводу дальнейшей судьбы польской угольной шахты «Турув», располагающейся около границы с Чехией. Ранее Прага подала заявление в Суд ЕС с требованием закрыть объект, потому что он может принести вред экологии. Об этом сообщает Polskie Radio.

Перед началом встречи польская и чешская стороны заявили, что их целью является достижение компромисса, что позволит Праге отозвать свой иск против Варшавы из Суда Европейского союза.

Так, министр окружающей среды Чехии Ричард Брабек перед стартом переговоров заявил журналистам, что в Праге понимают позицию Польши, для которой добыча полезных ископаемых в шахте «Турув» напрямую связана с энергетической безопасностью и рабочими местами. В то же время, по его словам, в Чехии установили, что объект представляет угрозу окружающей среде и здоровью граждан республики, что необходимо исправить.

Министр окружающей среды и климата Польши Михал Куртыка, в свою очередь, заявил, что цель переговоров заключается в том, чтобы разработать взвешенное соглашение. «Нас объединяет общая воля к достижению двустороннего, долгосрочного и взвешенного соглашения без необходимости подключения институтов ЕС», — сказал польский министр.

Переговоры продолжались 17 июня до позднего вечера и продолжатся 18 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду. В польском правительстве заявили, что закрытие этой шахты угрожает энергетической безопасности республики, и Варшава не сможет от неё отказаться.

Позже Польша и Чехия приняли решение провести межправительственные переговоры с целью достижения компромисса по поводу работы шахты и последующего отзыва иска Чехии из Суда ЕС.