Джакарта, 18 июня 2021, 08:54 — REGNUM Член парламента Индонезии от партии процветающей справедливости Нетти Прасетияни попросила правительство рассмотреть возможность введения тотального карантина в стране, сообщает Kompas.
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«Угроза COVID-19 реальна и становится все более масштабной. Правительству необходимо подумать о возможности введения тотального карантина, чтобы контролировать рост числа случаев заражения коронавирусом», — заявила Нетти Прасетияни.
Политик просит правительство проявлять бдительность и действовать быстро, чтобы преодолеть всплеск заболеваемости в ряде областей. Нетти Прасетияни также напомнила о важности соблюдения протоколов здравоохранения.