Ставрополь, , 08:52 — REGNUM В Ставропольском крае в 2021 году будет избран новый состав законодательного собрания — краевой думы. Выборы пройдут 19 сентября в единый день голосования. Решение об назначении даты выборов на этот день было принято на заседании краевого парламента.

В новой состав думы седьмого созыва будут избраны 50 депутатов. Половина из них пройдут по партийным спискам, еще 50% будут избраны по одномандатным округам.

Напомним, по итогам выборов в думу Ставрополья шестого созыва, которые состоялись в 2016 году, в региональном парламенте 39 мандатов получила партия «Единая Россия», по четыре досталось КПРФ и ЛДПР, один мандат получила «Справедливая Россия» и два мандата — самовыдвиженцы.

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