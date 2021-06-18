Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Во время российско-американского саммита, который состоялся в Женеве 16 июня, президент США Джо Байден напрямую бросил своему российскому коллеге Владимиру Путину вызов по целому ряду вопросов. Об этом 18 июня заявил журналистам советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«Президент Байден напрямую бросил вызов Путину по целому ряду вопросов, связанных с соблюдением прав человека», — сказал он.

Также Салливан уточнил, что это касается якобы «несправедливого задержания (блогера) Алексея Навального», попыток препятствовать работе «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (СМИ, выполняющее функции иностранного агента), а также подробных публичных высказываний президента США по поводу «прав человека и демократии».

Кроме того, советник американского лидера добавил, что Вашингтон обрисовал Москве «ясные пределы» действий, которые США считают неприемлемыми в киберпространстве.

«Мы чувствуем, что мы завершили эту поездку с общей с нашими союзниками стратегией и четко обозначили для России пределы и свои возможности, на тот случай, если они не предпримут действий против преступников, совершающих атаки (в киберпространстве) на объекты нашей критически важной инфраструктуры», — отметил он.

При этом Салливан отметил, что по итогам встречи лидеров двух стран США увидели потенциал сотрудничества с Россией по вопросам Сирии.

«У них была дискуссия по Сирии, особенно сосредоточенная на вопросах гуманитарного доступа. Президент Байден отметил, что есть миллионы голодных, нуждающихся людей на северо-востоке и северо-западе Сирии, и наличие гуманитарных коридоров, осуществляемых ООН, особенно того, что открыт сейчас и должен быть возобновлен в июле, исключительно важно для помощи людям в нужде», — указал советник президента США.

«Президент Путин не давал обязательств относительно того, как русские проголосуют по резолюции в ООН в июле, но это была конструктивная дискуссия, и мы считаем, что есть потенциал по совместной работе между США и Россией над положительным результатом, чтобы резолюцию провели, чтобы переход был сохранен. Также могут быть приняты другие меры по облегчению страданий сирийского народа в сотрудничестве между США и Россией», — добавил Салливан.

В то же время, он подчеркнул, что США намерены следить за прогрессом в работе с Россией по ряду вопросов в течение ближайших месяцев и в случае, если таковой не будет достигнут, не исключают со своей стороны возможных шагов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 июня официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует Совместное заявление по стратегической стабильности, принятое президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Джо Байденом.