Киев, 18 июня, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Бывший президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко намерен судиться с телеведущим Дмитрием Гордоном. Поводом для этого стали слова Гордона, сказанные им в передаче, которые политик считает лживыми. Юристы Порошенко уже подали против журналиста иск о клевете в Шевченковский районный суд Киева. Об этом на странице в Facebook сообщил адвокат Илья Новиков.

President.gov.by Дмитрий Гордон

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«Сегодня в Шевченковский суд Киева подан иск о признании высказываний Гордона недостоверной информацией. Обычные в таких случаях требования лично опровергнуть клевету и выплатить денежную компенсацию в этот раз не заявлялись. Истец не нуждается в извинениях Дмитрия Гордона и не считает, что они могут что-то изменить», — подчеркнул правозащитник.

Он напомнил, что в мае Дмитрий Гордон в прямом эфире одной из украинских радиостанций заявил, что «в 2014-м Пётр Порошенко договорился с президентом РФ Владимиром Путиным отвести украинские войска из Мариуполя и сдать город».

https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov/posts/10216610969626482

«Когда ему напомнили, что на самом деле Порошенко стал президентом только 7 июня, а Мариуполь был освобождён через неделю после инаугурации, он не взял свои слова обратно, но заявил, что готов явиться в суд», — добавил Новиков.

Адвокат уточнил, что Гордону предъявили требование признать информацию, которой он поделился, неверной. Он добавил, что требования денежной компенсации за моральный вред не заявлены.

«Сам факт общественного обезображения обстоятельств захвата и освобождения Мариуполя в 2014 году крайне важен для общества. Мы готовы дать ответственным возможность сосредоточиться на объяснениях главного вопроса, не отвлекаясь на обсуждение возврата денег», — резюмировал Новиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский журналист Дмитрий Гордон выразил готовность судиться с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Он пообещал, что его «сражение» с Порошенко станет зрелищем, за которым будут следить миллионы зрителей.

Гордон также предположил, что истинной причиной судебных разбирательств являются не его высказывания, а выпуск конфет «Гордон в шоколаде». Таким образом, он якобы наносит удар по кондитерскому бизнесу Порошенко.