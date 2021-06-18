Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Российский президент Владимир Путин получил прямой вызов от американского президента Джо Байдена во время саммита в Женеве. Этот вызов касается соблюдения прав человека, заявил советник по национальной безопасности главы США Джейк Салливан на телефонном брифинге.

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«Президент Байден напрямую бросил вызов Путину по целому ряду вопросов, связанных с соблюдением прав человека», — сказал Салливан.

Он пояснил, что речь шла о «несправедливом задержании» блогера Алексея Навального ио ситуации вокруг «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент). Советник упомянул также подробные публичные высказывания Байдена на тему прав человека и демократии.

Также США обрисовали России «ясные пределы» неприемлемых в киберпространстве действий, добавил он. Вместе с тем потенциал для сотрудничества с Россией просматривается в Сирии. Это вопрос о возобновлении работы гуманитарных коридоров.

По словам Салливана, в ближайшие месяцы США будут следить за 3−4 различными сферами, чтобы понять, удаётся ли достичь прогресса с работе с РФ. Если прогресса не будет, со стороны США возможны определённые шаги. Эти сферы — кибербезопасность, урегулирование региональных конфликтов, стратегическая стабильность и работа дипломатических миссий двух стран.

Путин, как отметил Салливан, дал Байдену понять, что американское посольство в Москве будет укомплектовано должным образом. Американский лидер призвал российского коллегу практично и гибко подходить к вопросу о работе посольства США в Москве.

«Следующий шаг будет заключаться в том, что наши команды встретятся для проработки деталей», — уточнил Салливан.

Как сообщало ИА REGNUM, Переговоры президентов России и США 16 июня в Женеве длились 4,5 часа, включая перерыв. Путин после них заявил, что договорился со своим американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.

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