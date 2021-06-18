Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Соединённые Штаты на российско-американском саммите в Женеве обрисовали России «ясные пределы» действий, которые считают неприемлемыми в киберпространстве. Об этом на брифинге по итогам европейского турне американского лидера Джозефа Байдена заявил советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан.

Джо Байден Gage Skidmore

«Мы чувствуем, что мы завершили эту поездку с общей с нашими союзниками стратегией и чётко обозначили для России пределы и свои возможности на тот случай, если они не предпримут действий против преступников, совершающих атаки (в киберпространстве) на объекты нашей критически важной инфраструктуры», — подчеркнул Салливан.

Советник опроверг обвинения в адрес Байдена в слабости и слишком дружелюбном отношении к президенту России Владимиру Путину. По словам Салливана, президент США «напрямую бросил вызов» российскому лидеру по целому ряду вопросов, связанных с правами человека.

«Байден напрямую бросил вызов Путину по целому ряду вопросов, связанных с соблюдением прав человека. Это касается и несправедливого задержания Алексея Навального, и попыток препятствовать работе «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано в РФ СМИ — иноагентом), а также подробные публичные высказывания относительно прав человека и демократии», — добавил Салливан.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоялся 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Переговоры длились 3,5 часа.

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Политики и пользователи соцсетей во многих странах считают, что Путин был в ходе саммита в более выгодном положении, чем глава Белого дома. Так, бывший американский лидер Дональд Трамп уверен, что США от этого мероприятия не получили никакой выгоды, а вот для России саммит был успешным.

Лидер Республиканской партии Кевин Маккарти обвинил Байдена в том, что тот слишком дружелюбен с Путиным. По мнению члена палаты представителей от Республиканской партии Майкла Маккола, Байден не сумел провести встречу с российским коллегой с позиции силы ввиду сделанных перед саммитом уступок.

Читатели французской газеты Le Figaro отметили, что у российского лидера, в отличие от Джозефа Байдена, есть стержень и он хорошо выглядит всегда, а не только на фоне своего американского коллеги.

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