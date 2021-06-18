Сеул, , 08:19 — REGNUM В Южной Корее вновь зафиксировали падение уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Согласно результатам опроса, проведённого с 15 по 16 июня среди 1001 человека старше 18 лет, уровень поддержки составил 38%, что на 1% меньше, чем не делю назад.

Не одобряют политику президента Южной Кореи 53% респондентов, что на 1% больше по сравнению с опросом, проведённым на прошлой неделе.

Среди причин положительной оценки респонденты отметили: меры борьбы с пандемией коронавируса, дипломатию, а среди отрицательной — политику в сфере недвижимости, недостаточные усилия для решения экономических и социальных проблем, отсутствие сдвигов в отношениях с КНДР.

Между тем, уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 31%, оппозиционной партии «Сила народа» — 30%, Народной партии — 5%, партии Справедливости — 5%.