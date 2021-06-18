Сингапур, , 08:14 — REGNUM Посол Израиля в Сингапуре Саги Карни заявил, что критика лидеров Индонезии, Малайзии и Брунея по поводу нападения Израиля на Газу была «нечестной», сообщает Sindonews.

Индонезия, Малайзия и Бруней резко раскритиковали нападения Израиля. Все три страны призвали Организацию Объединенных Наций вмешаться и остановить зверства, совершаемые против палестинского народа.

Эти страны также не имеют дипломатических отношений с Израилем и неоднократно призывали к прекращению израильского контроля над палестинскими территориям.

Посол Израиля подчеркнул, что его страна хочет сотрудничать со странами Юго-Восточной Азии.

По его словам, критика со стороны лидеров трех стран была «нечестной». Страны проигнорировали истинную природу конфликта, который произошел между Израилем и ХАМАС, а не палестинским народом.

«ХАМАС — антисемитская организация. Я не уверен, что многие люди, участвующие в дебатах в социальных сетях, действительно понимают радикальную природу ХАМАС», — заявил посол Израиля в Сингапуре.

Помимо Сингапура, у Израиля есть посольства во Вьетнаме, Таиланде, на Филиппинах и в Мьянме.