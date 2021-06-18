Москва, , 08:12 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в стратегической части была бессодержательна, но не бессмысленна, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Главная стратегическая тема, которая там была поднята, которая реальна — мы наращиваем конфронтацию. И никакие разговоры Байдена с Путиным ничего не сделают… Тот стиль Путина, который вы показали, он говорит о том, что там нет никакого смягчения отношений на самом деле, но эта конфронтация не должна стать управляемой», — заявил Кургинян.

Вторым уровнем встречи Путина и Байдена — это получение президентом России понимания того, что он имеет дело с холодным, квалифицированным и расчетливым врагом, с которым нужно держать ухо в остро. И этого получить без личной встречи было бы невозможно, отметил политолог.

«Третий уровень — массовые тактические договоренности при полном отсутствии стратегических. Стратегию не обсуждаем вообще, кроме того, что я только сказал… а вот эти тактические договорённости, складывается ли из них что-то стратегическое? Мне кажется, что нет», — добавил эксперт.

По его словам, списывать со счетов тактические вещи тоже не нужно, потому что они могут смягчить влияние иррациональной ненависти, которая имеет место по отношению к России и сдержать нашего противника от каких-то импульсивных решений.