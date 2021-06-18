Москва, 18 июня 2021, 08:12 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в стратегической части была бессодержательна, но не бессмысленна, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Вторым уровнем встречи Путина и Байдена — это получение президентом России понимания того, что он имеет дело с холодным, квалифицированным и расчетливым врагом, с которым нужно держать ухо в остро. И этого получить без личной встречи было бы невозможно, отметил политолог.
По его словам, списывать со счетов тактические вещи тоже не нужно, потому что они могут смягчить влияние иррациональной ненависти, которая имеет место по отношению к России и сдержать нашего противника от каких-то импульсивных решений.