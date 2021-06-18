Иркутск, 18 июня, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Иркутске намерены создать сквер героев — медиков и установить там памятник врачам, погибшим из-за пандемии коронавируса. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев, предложив оценить в комментариях три эскиза для монумента.

Цитата со страницы Игоря Кобзева в Instagram В Иркутске установят памятник врачам

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К работе привлекли студентов Иркутского областного художественного колледжа. В итоге из шести представленных вариантов были выбраны три наиболее интересных.

https://www.instagram.com/p/CQPjzlUpQig/

Один из них представляет две фигуры, окруженные вирусом и охраняющие цепочку ДНК. «В основу концептуального решения лег образ разработки вакцины от COVID-19», — объясняют авторы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области на 17 июня число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2678 человек, причём семеро из них погибли только за за последние сутки.

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