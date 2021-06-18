Берн, , 08:22 — REGNUM Президент Швейцарии Ги Пармелен рассказал о личных впечатлениях от встречи с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве. 16 июня 2021

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В интервью швейцарскому телеканалу RTS Пармелен сообщил, что сразу почувствовал, что между Путиным и Байденом, «между ними как людьми, все складывается хорошо».

«Путин из тех, кто не ходит вокруг да около. Его слова направлены прямо к цели. Я ценю это качество», — отметил швейцарский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пармелен поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоялась 16 июня на вилле Ла-Гранж. По его словам, Швейцария имеет давнюю практику оказания такого рода услуг.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на встрече 16 июня в Женеве Путин и Байден концептуально обсудили вопросы и достигли определённых «пониманий». Теперь сторонам предстоит месяцами кропотливо прорабатывать возможные договоренности.

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