Прага, , 07:45 — REGNUM Чешские власти должны наладить новые отношения с Россией, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш 17 июня в интервью радиостанции «Частота 1».

Глава правительства отметил, что в ближайшее время планируется провести консультации по указанному вопросу, в которых будут участвовать представители министерства иностранных дел республики и депутаты всех партий парламента страны.

Бабиш сообщил, что организацией этого мероприятия занимается глава чешского МИД Якуб Кулганек. Премьер-министр также подчеркнул необходимость проведения двусторонних переговоров между странами в формате, сходным с недавним саммитом Россия — США в Женеве.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня Якуб Кулганек заявил, что отношения Праги с Москвой находятся в сложной фазе и их урегулирование в ближайшее время не ожидается.

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