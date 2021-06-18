Чебоксары, 18 июня, 2021, 07:32 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей 22 июня состоится научно-практическая конференция. В ней примут участие учёные, архивисты и поисковики из нескольких регионов России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Chgign.ru Афиша научно-практической конференции

Конференцию «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья» проводит Чувашский государственный институт гуманитарных наук. Помимо чувашских исследователей, с докладами выступят, в частности, историки из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Удмуртии, Марий Эл, Башкирии, Татарии, Забайкальского края, а также Ульяновской, Пензенской, Нижегородской и Свердловской областей.

Открытие конференции состоится в 10:00 в многофункциональном зале Чувашского государственного театра оперы и балета .

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году указом главы Чувашии Олега Николаева отмечается 80-летие со дня строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей (октябрь 1941 года — январь 1942 года), которые в случае взятия Москвы сдержать натиск врага на подступах к стратегическим промышленным центрам — Казани и Уралу. Для Чувашии эта стройка стала самой масштабной в истории: на неё мобилизовали более 170 тыс. человек, подавляющее большинство — женщины. Строительство шло вручную без выходных, в лютые морозы, которые превышали — 40 градусов.

1. Козлов Федор Николаевич, кандидат исторических наук, заместитель директора Государственного исторического архива Чувашской Республики (г. Чебоксары) — Сурский и Казанский оборонительные рубежи на территории Чувашии (1941—1944 гг.).

2. Славко Татьяна Ивановна, доктор исторически наук, профессор Выборгского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (г. Санкт-Петербург), Славко Маргарита Андреевна, кандидат исторических наук, доцент Выборгского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) — Вклад тружеников тыла в Великую Победу: взгляд россиян XXI века.

3. Андреев Олег Васильевич, кандидат исторических наук, доцент Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары), Широков Олег Николаевич, доктор исторических наук, декан историко-географического факультета Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова (г. Чебоксары), Широкова Марина Александровна, кандидат исторических наук, доцент Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары) — Подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей: направления и формы мемориализации в Чувашии.

Модераторы: И.И. Бойко, В.В. Романов

1. Афанасьева Людмила Николаевна, ведущий архивист отдела публикаций, научно-справочного аппарата и автоматизированных информационно-поисковых систем Государственного архива современной истории Чувашской Республики (г. Чебоксары) — Политико-массовая работа на строительстве оборонительных рубежей (по документам Государственного архива современной истории Чувашской Республики).

2. Гусарова Анастасия Юрьевна, главный архивист отдела использования документов Государственного исторического архива Чувашской Республики (г. Чебоксары) — Участие местных органов власти Чувашии в организации работ по строительству оборонительных рубежей зимой 1941—1942 годов.

3. Карташов Андрей Владимирович, кандидат философских наук, главный археограф Центрального государственного архива Республики Мордовия (г. Саранск) — Роль партийных и советских органов власти Мордовской АССР в строительстве Сурского рубежа.

4. Киселев Михаил Юрьевич, кандидат исторических наук, начальник отдела учета и обеспечения сохранности документов Архива Российской академии наук (г. Москва) — Вклад учёных Академии наук СССР в Победу в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

5. Митин Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент Национального исследовательского Мордовского государственного университета (г. Саранск) — Участие органов государственной власти Мордовии в мобилизации населения на строительство Сурского рубежа в 1941 году.

6. Романов Валерий Васильевич, доктор исторических наук, профессор, заместитель декана юридического факультета Ульяновского государственного университета (г. Ульяновск), Романова Галина Валентиновна, кандидат исторических наук, заместитель директора Государственного архива Ульяновской области (г. Ульяновск) — Адаптация функционирования органов советского государства в тыловых регионах к условиям начального периода Великой Отечественной войны (на примере Ульяновского района Куйбышевской области).

7. Соколова Валентина Ивановна, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары), Каллин Игорь Владимирович, аспирант Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары) — Подготовка мобилизационных резервов для армии в 1941—1945 годы.

8. Стариков Сергей Валентинович, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Марийского государственного университета (г. Йошкар-Ола) — Основные направления современной фальсификации истории Великой Отечественной войны.

9. Устинов Демид Александрович, специалист Института истории и культуры Центра стратегических исследований Ульяновской области (г. Ульяновск) — Роль Ульяновского городского исполкома в организации работ на Сурском оборонительном рубеже.

Модераторы: Ф.Н. Козлов, О.А. Кошкина

1. Галлямова Альфия Габдульнуровна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан (г. Казань), Ханипова Ильнара Ильдусовна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, и.о. зав. отдела новейшей истории Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан (г. Казань) — Строительство Волжского оборонительного рубежа на территории ТАССР в работах А.Ш. Кабировой: к историографии вопроса.

2. Касимов Евгений Витальевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник исторического направления Чувашского государственного института гуманитарных наук (г. Чебоксары) — Строительство оборонительных сооружений на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны: факты и заблуждения.

3. Кладов Виктор Юрьевич, кандидат исторических наук, заместитель директора по научной работе Музейно-выставочного центра г. Заречного Пензенской области (г. Заречное) — Пензенский оборонительный рубеж и оборона Пензы (1941—1945 гг.).

4. Козлов Федор Николаевич, кандидат исторических наук, заместитель директора Государственного исторического архива Чувашской Республики (г. Чебоксары) — Социальные условия строителей оборонительных рубежей в Чувашии.

5. Кошкина Ольга Анатольевна, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Марийского НИИЯЛИ (г. Йошкар-Ола) — Строительство оборонительного рубежа на территории Марийской АССР в 1941 году.

6. Марченко Марина Александровна, заместитель директора Государственного общественно-политического архива Нижегородской области (г. Нижний Новгород) — Трудовой подвиг горьковчан на строительстве оборонительного рубежа и обводов вокруг Горького и Мурома (по документам ГОПАНО).

7. Насибуллина Алсу Булатовна, научный сотрудник Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан (г. Казань) — Казанский оборонительный рубеж в воспоминаниях участницы строительства — жительницы села Кирби Республики Татарстан.

8. Пашкин Андрей Геннадьевич, кандидат исторических наук, директор Государственного архива новейшей истории Ульяновской области (г. Ульяновск) — Строительство оборонительных рубежей на Средней Волге в 1941 году: обеспечение, ход, трудовая дисциплина.

9. Сергеева Алевтина Николаевна, начальник отдела использования и публикации документов Государственного архива Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола) — Незабытый подвиг тыла: о трудовых буднях строителей Волжского оборонительного рубежа на территории Марийской АССР в 1941—1942 годах.

10. Шмонина Надежда Константиновна, главный хранитель Канашского краеведческого музея (г. Канаш) — Женщины — участницы строительства в Чувашии оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны.

11. Шумилов Евгений Георгиевич, председатель Чувашской республиканской общественной организации «Поисковое объединение «Алые маки» (г. Чебоксары), Алексеев Дмитрий Владимирович, руководитель экспедиционного отряда Чувашского республиканского отделения Русского географического общества (г. Чебоксары) — Участие Чувашских строительных батальонов в строительстве оборонительных рубежей на территории Ярославской области в 1941—1942 годах.

Электронная выставка документов «Подвиг жителей Чувашии» (Л.И. Васильева, начальник отдела публикаций, научно-справочного аппарата и автоматизированных информационно-поисковых систем Государственного архива современной истории Чувашской Республики)

Модераторы: В.Г. Харитонова, Т.Е. Сиволап

1. Висаров Виктор Викторович, старший преподаватель кафедры теологии Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова (г. Ульяновск) — Деятельность руководства Русской православной церкви в г. Ульяновске и её влияние на отношение с государством в 1941—1943 годы.

2. Головченко Николай Петрович, заведующий отделом изобразительных искусств Алатырского краеведческого музея (г. Алатырь) — Роль эвакуированных предприятий в развитии города Алатыря в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

3. Григорьев Александр Дмитриевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии, этнографии и региональной истории Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары), Харитонова Светлана Брониславовна, кандидат исторических наук, начальник отдела подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары) — Организация деятельности отделов рабочего снабжения по оказанию помощи населению Чувашской АССР в годы Великой Отечественной войны.

4. Диарова Ирина Алексеевна, учитель чувашского языка и литературы МБОУ № 33 им. Героя России сержанта Н.В. Смирнова (г. Чебоксары) — В тылу как на фронте.

5. Дингес Михаил Александрович, начальник отдела публикаций и использования документов Центрального архива Нижегородской области (г. Нижний Новгород) — Ликвидация последствий бомбардировок Горьковского автозавода им. В.М. Молотова в 1941—1943 годах по документам ЦАНО.

6. Дроботушенко Евгений Викторович, кандидат исторических наук, декан историко-филологического факультета Забайкальского государственного университета (г. Чита) — Госпитали Читы и Читинской области в годы Великой Отечественной войны и во время Маньчжурской операции августа-сентября 1945 года: спорные вопросы истории.

7. Ефимов Лев Архипович, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары) — О воздушном налете на город Чебоксары 4 ноября 1941 года.

8. Кабуркин Александр Александрович, аспирант Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары), Соколова Валентина Ивановна, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары) — Повседневный быт и трудовые будни советских людей в тылу: на примере жителей Ханты-Мансийского автономного округа.

9. Калимуллина Гульнара Тимерьяровна, заместитель директора Национального архива Республики Башкортостан (г. Уфа) — Театральная жизнь Уфы в военные годы.

10. Ладина Анастасия Сергеевна, заведующая отделом воинской славы Музея истории города Йошкар-Ола (г. Йошкар-Ола) — Трудовой подвиг в эвакуации.

11. Прохоров Михаил Федорович, доктор исторических наук, профессор Института туризма и гостеприимства (филиал) Российского государственного университета туризма и сервиса (г. Москва) — Вклад тружеников колхозов Западного Подмосковья в Победу в годы Великой Отечественной войны.

12. Сарбаева Екатерина Игоревна, студентка Казанского федерального университета (г. Алатырь) — Школы Алатыря в годы Великой Отечественной войны.

13. Сиволап Татьяна Евгеньевна, кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (г. Санкт-Петербург) — Сохранение памятников истории и культуры в годы Великой Отечественной войны.

14. Сульдина Людмила Викторовна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела теории и истории культуры Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия (г. Саранск) — Повседневная жизнь детей военного времени.

15. Толстова Наталия Юрьевна, главный архивист Государственного исторического архива Чувашской Республики (г. Чебоксары) — Организация трудоустройства эвакуированного населения в Чувашской АССР в годы Великой Отечественной войны.

16. Учватов Павел Сергеевич, кандидат исторических наук, главный научный сотрудник — заведующий отделом региональных исследований и этнологии Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия (г. Саранск) — Условия труда строителей Сурского рубежа на территории Мордовии в 1941—1942 годах (по воспоминаниям участников событий).

17. Харитонова Валентина Григорьевна, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник исторического направления Чувашского государственного института гуманитарных наук (г. Чебоксары) — Труд и повседневный быт сельских жителей Чувашии в первый период Великой Отечественной войны.

18. Янгайкина Татьяна Ивановна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела региональных исследований и этнологии Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия (г. Саранск) — Детство, растоптанное войной: Адашевский детский дом в годы Великой Отечественной войны.

Модераторы: Н.С. Мясников, Е.Г. Шумилов

1. Афанасьева Лидия Андреевна, краевед (г. Новочебоксарск) — Об участии жителей д. Анаткасы в строительстве оборонительных рубежей: по воспоминаниям сельчан.

2. Березнева Светлана Васильевна, заведующий сектором отдела комплексного информационно-библиографического обслуживания Национальной библиотеки Чувашской Республики (г. Чебоксары) — Коллекция электронной библиотеки Чувашской Республики «Сурский и Казанский оборонительные рубежи».

3. Васильева Людмила Игоревна, начальник отдела публикаций, научно-справочного аппарата и автоматизированных информационно-поисковых систем Государственного архива современной истории Чувашской Республики (г. Чебоксары) — Деятельность Государственного архива современной истории Чувашской Республики по популяризации трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Чувашии.

4. Гаврилов Артем Дмитриевич, младший научный сотрудник исторического направления Чувашского государственного института гуманитарных наук (г. Чебоксары) — Сохранение исторической памяти о трудовом подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

5. Жукова Ленина Леонарьевна, учитель истории и обществознания МАОУ «Гимназия № 5», Алексеева Любовь Артемьевна, учитель родного языка и литературы МАОУ «Гимназия № 5» (г. Чебоксары) — Страницы истории строительства Казанского обвода: из опыта работы поискового клуба «Атал».

5. Иванова Калиса Сергеевна, художник-реставратор Канашского краеведческого музея (г. Канаш) — Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей глазами современника.

6. Курбаш Мария Алексеевна, студентка Марийского государственного университета (г. Йошкар-Ола) — Историческая память в поисковой деятельности.

7. Макаров Игорь Аркадьевич, кандидат медицинских наук, краевед (г. Чебоксары), Михайлова Наталья Николаевна, реаниматолог-анестезиолог 1-й городской больницы г. Чебоксары (г. Чебоксары) — Участник строительства оборонительных рубежей Н. М. Михайлов.

8. Москаленко Максим Русланович, канд. ист. наук, доцент филиала Удмуртского государственного университета (г. Нижняя Тура, Свердловская область), Юдин Иван Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент Национального исследовательского университета «МЭИ» (г. Москва), Бурых Алина Алексеевна, студентка Севастопольского государственного университета (г. Севастополь) — Изучение исторической памяти о вкладе тружеников тыла в Победу как фактор патриотического воспитания учащихся.

9. Мясников Николай Станиславович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник археологического направления Чувашского государственного института гуманитарных наук, командир поискового отряда «Память» ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары), Шумилов Евгений Георгиевич, председатель Чувашской республиканской общественной организации «Поисковое объединение «Алые маки» (г. Чебоксары) — Недостроенный рубеж и полевой военный городок за Волгой (итоги полевых работ 2017−2018 годов на позициях 1941−1944 годов в Чувашском Заволжье).

10. Петрова-Пирогова Алевтина Николаевна, краевед (с. Шоршелы, Мариинско-Посадский район) — Шоршельцы-участники строительства оборонительных рубежей: по воспоминаниям жителей.

11. Салахиев Рафик Рашитович, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан (г. Казань) — Документы портала «Память народа» в сохранении исторической памяти об участниках строительства Казанского оборонительного рубежа в 1941—1942 годах.

12. Смирнова Наталья Борисовна, кандидат исторических наук, научный сотрудник исторического направления Чувашского государственного института гуманитарных наук (г. Чебоксары) — Памятник строителям Сурского рубежа обороны в селе Порецкое как пример увековечения трудового подвига народа.

13. Федотова (Ермилова) Елена Владимировна, кандидат филологических наук, выпускающий редактор Чувашского государственного института гуманитарных наук (г. Чебоксары), Федотова Татьяна Юрьевна, ученица МБОУ «Гимназия № 1» (г. Чебоксары) — Единство фронта и тыла: на примере семьи Ермиловых.

14. Федулов Михаил Игоревич, старший преподаватель кафедры археологии, этнографии и региональной истории Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары), Федулова Ирина Анатольевна, учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия № 1» (г. Чебоксары) — Проблемы изучения Сурского оборонительного рубежа (на примере Ядринского, Красночетайского и Шумерлинского районов Чувашской Республики).

15. Шкердина Надежда Олеговна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела теории и истории культуры Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия (г. Саранск) — Великая Отечественная война в жизни семей Живайкиных и Азрапкиных из села Колопино Краснослободского района Мордовии (по воспоминаниям Н.С. Живайкиной (Чумаковой).

16. Шумилов Евгений Георгиевич, председатель Чувашской республиканской общественной организации «Поисковое объединение «Алые маки» (г. Чебоксары), Алексеев Дмитрий Владимирович, руководитель экспедиционного отряда Чувашского республиканского отделения Русского географического общества (г. Чебоксары) — Из опыта исследования поисковыми отрядами строительства в 1941—1942 годах оборонительных рубежей на территории Чувашии.

Выступление модераторов о работе секций. Обмен мнениями