Лондон, , 07:56 — REGNUM Великобритания направила в Европейскую комиссию (ЕК) официальный запрос, в котором просит до октября продлить льготный период на поставки в Северную Ирландию охлаждённого мяса. Об этом 17 июня сообщает агентство PA.

«Сегодня мы написали в Европейскую комиссию, повторив нашу просьбу о временном продлении до 30 сентября. Это позволит продолжить поставки, пока мы ищем долгосрочное решение с ЕС», — приводит агентство слова официального представителя правительства Великобритании.

По словам британского чиновника, запрет на поставки будет противоречить интересам граждан Северной Ирландии.

После того как Лондон заявил о возможности в одностороннем порядке продлить срок льготного периода на поставку в Ольстер сосисок, бургеров и фарша, ЕК заявила, что рассмотрит запрос о продлении этого периода.

Напомним, 30 июня прекращается льготный период, освобождающий поставщиков охлаждённого мяса от оформления ряда документов. Лондон опасается дефицита мяса в Северной Ирландии и готов продлить льготный режим, но Брюссель настаивает на соблюдении пунктов протокола.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост 16 июня заявил в парламентском комитете Палаты общин, что переговоры о торговле с Северной Ирландией после выхода Великобритании из ЕС идут без прогресса.

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