Тегеран, , 07:30 — REGNUM 17 июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о неизменности политики по поддержке мира и стабильности в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Он сделал это замечание на встрече с бывшим министром иностранных дел Афганистана Салахуддином Раббани в Турции. В ходе встречи Зариф подчеркнул необходимость сотрудничества всех сторон в Афганистане в борьбе с неблагоприятной ситуацией в области безопасности в стране.

Говоря о текущей ситуации в Афганистане, Раббани высоко оценил позицию Ирана в содействии установлению мира и безопасности в этой стране.

Министр иностранных дел Ирана также встретился с главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой, выразив обеспокоенность по поводу текущих условий в этой стране. В ходе встречи Абдулла высоко оценил конструктивные усилия Исламской Республики Иран по установлению мира в стране.