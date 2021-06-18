Тегеран, , 07:36 — REGNUM 17 июня заместитель министра иностранных дел Ирана по международным делам Аббас Арагчи заявил, что страна находится на финишной прямой на венских переговорах по ядерной сделке. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В интервью телеканалу «Аль-Джазира» Арагчи, возглавляющий переговорную группу Ирана в Вене, ответил на вопросы о переговорах по ядерной программе в австрийской столице.

Его попросили прокомментировать недавние замечания генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, который считает, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) должен быть возрожден до формирования нового правительства.

«Гросси, вероятно, не знает о политической динамике в Иране», — сказал он, отметив, что ядерные переговоры являются важным вопросом внешней политики, и решения принимаются на самых высоких уровнях.

Он далее подчеркнул, что достижение соглашения зависит от обеспечения ключевых требований и решения фундаментальных проблем Исламской Республики, будь то в текущем правительстве или в следующем.