Тегеран, , 07:41 — REGNUM Избирательная комиссия Ирана объявила, что процесс голосования на президентских выборах стартует в стране 18 июня 2021 года.

Согласно официальной статистике, из более чем 59 миллионов иранцев, имеющих право голоса на президентских выборах 2021 года, более 1,3 миллиона иранцев будут голосовать впервые.

Соответственно, 59 310 307 иранцев могут проголосовать на предстоящих президентских выборах, причем более 1,3 миллиона из них будут первыми избирателями. Помимо Тегерана, голосование будет проходить в электронном формате в столицах 24 провинций, где не будут использоваться бумажные бюллетени или обычные урны для голосования.

По всей стране было установлено более 72 000 избирательных участков.

13-е президентские выборы в Иране пройдут одновременно с шестым туром выборов в муниципальные советы городов и деревень, первым промежуточным сроком для 11-го тура дополнительных парламентских выборов и вторым промежуточным сроком для пятого тура выборов в Ассамблею экспертов 18 июня.