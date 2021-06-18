Тегеран, , 08:23 — REGNUM 17 июня представитель Управления по контролю за продуктами и лекарствами Ирана (FDA) Киануш Джаханпур заявил, что в страну был импортирован миллион доз вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Джаханпур написал в своем твиттере, что в 6:00 по местному времени миллион доз вакцины против COVID-19 поступил в Иран через международный аэропорт Имама Хомейни и был доставлен в министерство здравоохранения.

Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил 16 мая, что к концу июня в стране будет вакцинировано около 13−14 миллионов граждан против COVID-19.

Намаки отметил, что эти 14 миллионов человек будут включать тех, кому за 60, и тех, у кого есть особые заболевания, кто подвержен заболеванию коронавирусной инфекцией.

Министерство здравоохранения Ирана также объявило, что в общей сложности 4 366 148 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19.