Тегеран, , 08:10 — REGNUM 17 июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф покинул Тегеран для участия в Форуме дипломатии Антальи (ADF) во главе высокопоставленной делегации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Мохаммад Джавад Зариф выступит на саммите по доктрине соседства Ирана и объяснит политику Исламской Республики в этом отношении.

Он отметил, что на полях саммита Зариф встретится с некоторыми высокопоставленными должностными лицами и министрами иностранных дел, а также примет участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел Ирана, Турции и Афганистана.

Новые возможности для мира и сотрудничества на Южном Кавказе, укрепление региональной солидарности, региональное сотрудничество в Азии, отношения с Африкой, Ближним Востоком и Персидским заливом, трансатлантические отношения, беженцы и иммигранты, экономическая дипломатия и торговля, коммуникации и фейковые новости в Интернете станут наиболее важными вопросами, которые будут обсуждаться на заседании Форума дипломатии Антальи в текущем году.