Тегеран, , 07:55 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани назвал пятницу, 18 июня, очень важным днем в стране и призвал к высокой явке народа на президентских выборах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани отметил, что для того, чтобы президент мог непосредственно решать внутренние и международные проблемы, значительное влияние будет иметь голосование людей и их присутствие.

Подчеркнув, что участие людей на выборах имеет первостепенное значение, президент сообщил, что люди должны выполнять свой долг и идти на избирательные участки, чтобы отдать голоса за подходящего кандидата.

«Враги и недоброжелатели по всему миру хотят, чтобы очереди на выборы были пустыми», — сказал Рухани, призвав народ разрушить надежды «недоброжелателей страны».

13-е президентские выборы пройдут одновременно с 6-ми выборами в городах и деревнях, а также 1-ми промежуточными выборами в иранский парламент и 2-ми промежуточными выборами в 5-й Совет экспертов по вопросам руководства.

Напомним, что на выборы президента Ирана допущены семь кандидатов: Абдонназер Хеммати, Алиреза Закани, Мохсен Мехрализаде, Мохсен Резаей Миркаед, Саид Джалили, Сейед Амир Хосейн Казизаде Хашеми, Сейед Эбрахим Раис аль-Садати.