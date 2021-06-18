Тегеран, , 08:33 — REGNUM 17 июня пакистанский аналитик заявил, что Исламская Республика Иран очень мудро продвигается вперед на международной арене, подчеркнув, что партнерство между Пекином и Тегераном повергло в шок политических деятелей США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Омар Шахкар в статье под названием «Китайско-иранская сделка», опубликованной в ежедневной газете «Пакистанский обозреватель», отметил, что мир международной политики переживает тектонические сдвиги, и Китай оказывается самой большой угрозой для США.

«Китай бросает вызов США в каждом уголке мира», — сказал он. Эксперт отметил, что, наконец, Китай также включился в ближневосточную политику, обеспечив себе 25-летнее всеобъемлющее стратегическое партнерство с Ираном.

По его словам, инвестиции будут направлены в такие секторы, как энергетика, порты, железные дороги, кибербезопасность, транспорт и совместное предприятие по разработке и разработке оружия. Взамен Китай получит значительную скидку на иранскую нефть и газ в течение следующих 25 лет, в связи с чем сделка имеет далеко идущие перспективы.