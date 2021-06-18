Тегеран, , 08:15 — REGNUM 17 июня азербайджанский эксперт заявил, что Иран и Азербайджан стали свидетелями лучших отношений во время пребывания у власти иранского президента Хасана Рухани. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Об этом в эксклюзивном интервью агентству IRNA заявил эксперт по Ирану Института востоковедения Национальной академии наук Азербайджана Салех Доосталиев. Говоря о предстоящих президентских выборах в Иране, он выразил надежду, что развитие отношений будет продолжаться и в период пребывания на посту следующего президента.

«С тех пор, как президент Рухани пришел к власти в Иране, лидеры обеих стран совершили взаимные визиты в Тегеран и Баку, так что обе страны стали свидетелями значительного роста двусторонних отношений», — сказал Доосталиев.

Он приветствовал трехстороннее сотрудничество Ирана, Азербайджана и России, а также расширение двусторонних отношений, которые, по его словам, переросли в трехсторонние отношения с участием Турции.

Аналитик отметил, что бывшие президенты Ирана также придавали особое значение связям с Азербайджаном, как и покойный президент Азербайджана Гейдар Алиев, который поставил отношения с Ираном на первое место в повестке дня своего правительства.