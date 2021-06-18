Тегеран, , 08:13 — REGNUM Проведение выборов в Иране было образцовым за последние четыре десятилетия, и участие в текущих выборах, которые определят судьбу страны, является необходимостью для всего народа, заявил посол Ирана в Грузии Акбар Кассеми. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 июня.

Кассеми сделал эти замечания, выступая перед базирующимися в Тбилиси иранскими СМИ накануне президентских выборов в Иране. Говоря о значении предстоящего голосования, посол призвал к чувству ответственности и большой явке на пятничных выборах.

Он отметил, что любая небрежность и безразличие будут непростительны.

13-е президентские выборы пройдут одновременно с 6-ми выборами в городах и деревнях, а также 1-ми промежуточными выборами в иранский парламент и 2-ми промежуточными выборами в 5-й Совет экспертов по вопросам руководства.