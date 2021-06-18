Тегеран, , 07:55 — REGNUM В Иране 18 июня в 07:00 по местному времени (06:30 мск) началось голосование на выборах президента страны. В день выборов на территории исламской республики и за рубежом смогут проголосовать более 52 млн граждан.

На территории Ирана для голосующих открылись около 67 тыс. избирательных участков. Ещё 234 избирательных участка работают в 133 странах мира.

По информации телеканала PressTV, в числе первых на президентских выборах проголосовал руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Мы приглашаем население прийти на выборы, поскольку это в интересах народа страны», — сказал Хаменеи журналистам, встречавшим его на избирательном участке, расположенном в мавзолее имама Рухоллы Хомейни в Тегеране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи заявил, что в США было размещено 27 избирательных центров, чтобы иранцы могли проголосовать на президентских выборах 18 июня.

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