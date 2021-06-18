Вашингтон, , 06:42 — REGNUM Назначение Криса Инглиса главой управления Белого дома по кибербезопасности одобрил Сенат Конгресса США, 17 июня сообщило издание Politico.

Ранее он работал первым заместителем руководителя Агентства национальной безопасности страны. Согласно информации журналистов, на новом посту Инглис будет координировать разрозненную работу ведомств сфере кибербезопасности, а также будет отвечать за формирование стратегии цифровой защиты США.

Вместе с тем отмечается, что конгрессмены не определили точный список полномочий Инглиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая, после серии хакерских атак против ряда американских компаний и ведомств, глава Белого дома Джо Байден подписал указ о защите сетей федеральных учреждений США от киберугроз.

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