Тюмень, 18 июня, 2021, 06:37 — ИА Регнум. В Тюмени 19 июня временно перекроют для движения автотранспорта улицу Механическую по причине проведения торжественной церемонии, посвящённой выпуску молодых офицеров инженерных войск, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорт.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Схема объезда

Движение перекроют с 6:00 до 15:00 по местному времени (с 4:00 до 13:00 мск).

В качестве возможных вариантов объезда водителям предлагаются улицы Максима Горького, Холодильная, Фабричная, а также межквартальные проезды.