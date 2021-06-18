Богота, , 06:09 — REGNUM Повстанческая группировка «Армия национального освобождения Колумбии» (ELN) заявила о своей непричастности к взрыву заминированного автомобиля в колумбийском городе Кукута, сообщат агентство Reuters.

«Ни одно подразделение ELN не причастно к атаке, произошедшей 15 июня в расположении 30-й бригады в городе Кукута», — заявили представители группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня на территорию 30-й армейской бригады в колумбийской Кукуте въехал заминированный автомобиль. В результате взрыва погибли двое американских военнослужащих, еще 36 человек получили ранения. Власти Колумбии назвали произошедшее терактом и возложили ответственность на повстанческие группировки, действующие на территории страны.

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