Москва, , 05:18 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл 7 июня рабочую встречу с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым, в ходе которойобсудили социально-экономическое развитие региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на стенограмму встречи.

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Путин отметил, что Хабаровский край — промышленно развитый регион страны.

Дегтярёв отчитался, что по поручению главы государства намерен к концу 2021 года восстановить рынок труда до доковидного уровня.

«У нас есть первые результаты: в октябре прошлого года у нас число безработных достигло истерического максимума — почти 27 тысяч человек, а сегодня безработных уже меньше — 8 тысяч человек. Пособия на детей от 3 до 7 лет в Хабаровском крае выплачиваются 46 тысячам дошкольников из 35 тысяч семей, причём почти четверть — это те, кому выплаты назначаются в размере 100% прожиточного минимума», — сказал врио губернатора.

Также Михаил Дегтярев рассказал о летней оздоровительной кампании для школьников, о системе туристического кешбэка.

«Мы открыли 14 загородных центров, которые при утверждённой загрузке в 75% примут за лето 9 тысяч детей. Ещё 352 лагеря дневного пребывания и 15 лагерей труда и отдыха примут 45 тысяч подростков», — добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае загородные лагеря уже начали принимать детей. Всего с июня по сентябрь в них отдохнут более 9 тыс. школьников.